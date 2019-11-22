منه شلبي ورسالة لجمهورها بعد ندوتها في مهرجان القاهرة السينمائي

اعربت الفنانة الشابة منة شلبي اليوم، عن سعادتها عبر صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "أنستجرام"، وشكرت جمهورها بعد مشتركتها في ندوة خاصة علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال41، والتي أدارها الناقد الفني جاي ويسبيرج، في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.











وعلقت "شلبي" علي صورتها التي طغت عليها الفرحة وقالت: "شكرا لكل حد جيه الندوة النهاردة، بجد أستعدتوني بحضوركم وانبسط بأسئلتكم، محبة خاصة مني ليكم".





ويذكر أن "منه" توجت أمس اليوم في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث حصلت علي جائزة فاتن حمامة للتميز، وعلما بأنها حصلت علي عدة جوائز سابقة ألا أن تكريمها بمهرجان القاهرة يعد شرفا، لأنه أهم مهرجان في الشرق الأوسط حسب قولها، وبهذا يتم تصنيفها ضمن أجمل ممثلات جيلها حسب قول محمد حفظي رئيس المهرجان.





وبالأضافة إلي ذلك أن الفنانة الشابة تمتلك مسيرة حافلة بالجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، فبالإضافة إلى جوائزها عن فيلم نوارة، فازت بعشرات الجوائز عن أدوارها في أفلام "الساحر" و"عن العشق والهوى" و"بنات وسط البلد" و"هي فوضى"، كما منحها الجمهور لقب أفضل ممثلة في عدة استفتاءات أجرتها صحف وإذاعات مصرية وعربية.