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بعد نهاية الشوط الإضافي الأول.. نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي إفريقيا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:11 م
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بوابة الفجر
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انتهي الشوط الأول الإضافي بالتعادل الإيجابي بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار 1-1 في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في ستاد القاهرة الدولي.


نجح منتخب مصر في التفوق بالشوط الأول بهدف لكريم العراقي في الربع ساعة الأخيرة ثم تعادل منتخب كوت ديفوار في الشوط الثاني في الرمق الاخير بهدف قاتل.


ولم يشهد الشوط الإضافي الأول من اللقاء أي خطورة على مرمي المنتخبين نتيجة للإرهاق البدني للاعبي المنتخبين.
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