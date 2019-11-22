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تعرف على أخر استعدادات الاتحاد السكندري بالبحرين (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:11 م
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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واصل فريق الاتحاد السكندري استعداداته لمواجهة المحرق البحريني، والمقرر لها الأحد 24 نوفمبر على ملعب نادي المحرق البحريني في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادسة للأندية العربية.

وقال محمود القاضي رئيس بعثة زعيم الثغر في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" :" وصلنا من جدة الي المنامة يوم ٢١ نوفمبر وخاض الفريق تمرين خفيف، اليوم خاض تمرين علي ملعب اتحاد الكرة البحريني، غدا السبت هناك مؤتمر صحفي للمباراة ثم تمرين علي الملعب الأساسي،  ويوم ٢٤ اللقاء الساعة ٦:٣٠ بتوقيت البحرين ٥:٣٠ بتوقيت مصر على ملعب ستاد المحرق بالمنامة".

وأضاف :" هناك حالة تركيز عالية جدا ورد فعل جيد بعد الفوز على الوحدة السعودي في المباراة الودية بنتيجة هدفين لهدف، سجلهم رزاق سيسيه وأحمد راشد".

وافصح :" الفريق مكتمل باستثناء كريم الديب المصاب بالصليبي، ومحمد أنور للايقاف انذارين".

وتابع :" حضور جماهيري كبير متوقع من الجالية المصرية المتواجدة يوميا في التمرين واهتمام من السفارة المصرية والسفير ياسر شعبان".

وكشف :" تلقينا أكثر من دعوة لخوض مباريات ودية مع اندية سعودية وذلك بعد ظهور الفريق الجيد بالبطولة".

واتم تصريحاته قائلًا :" المجلس متواجد معنا باستمرار، محمد مصيلحي رئيس النادي وأعضاء مجلس الادارة هشام حسن وإبراهيم شعبان وأحمد عبد المجيد".

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