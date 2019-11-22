قبل دقائق من إطلاقه.. تعرف على أهمية القمر الصناعي "طيبة 1"





قال الدكتور محمد محمود إبراهيم، عضو برنامج الفضاء المصري سابقا، إن اطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" إنجاز كبير، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يعلم أنه لو لم نطلق قمر صناعي في المكان الخاص بنا في المدار "كان هيتاخد".وأشار "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن كل دولة لها الحق أن يكون لها مساحة في المدار الفضائي المتزامن لها، منوهًا بأن القمر سينطلق في تمام الساعة 11،8 مساءًا حتى 12:43 صباحا.وأوضح أن قمر "طيبة 1" مخصص للاتصالات، وبعد اطلاقه سيصل إلى مسار مبدئي حتى يصل مساره الصحيح، ومضيفا أنه "طيبة 1" سيستغرق بعض الوقت حتى يبدأ في ممارسة عمله المنوط به.