Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل دقائق من إطلاقه.. تعرف على أهمية القمر الصناعي "طيبة 1"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:10 م
Advertisements
الدكتور محمد محمود إبراهيم
الدكتور محمد محمود إبراهيم
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد محمود إبراهيم، عضو برنامج الفضاء المصري سابقا، إن اطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" إنجاز كبير، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يعلم أنه لو لم نطلق قمر صناعي في المكان الخاص بنا في المدار "كان هيتاخد".

وأشار "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن كل دولة لها الحق أن يكون لها مساحة في المدار الفضائي المتزامن لها، منوهًا بأن القمر سينطلق في تمام الساعة 11،8 مساءًا حتى 12:43 صباحا.

وأوضح أن قمر "طيبة 1" مخصص للاتصالات، وبعد اطلاقه سيصل إلى مسار مبدئي حتى يصل مساره الصحيح، ومضيفا أنه "طيبة 1" سيستغرق بعض الوقت حتى يبدأ في ممارسة عمله المنوط به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قمر صناعي برنامج الفضاء المصري المدار الفضائي اطلاق

أخبار تهمك

يلا شووت Time Sport مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YALLAKORA حصري رابط ماتش مصر قناة مفتوحة Extra Time

منذ 43 دقيقة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

منذ حوالي 3 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رمضان صبحي يسجل هدف عالمي وقاتل

منذ 10 دقائق

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر جودة متعددة اليوم ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Total U-23 Africa Cup of Nations Egypt 2019 FINAL

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بث مباشر ماتش مصر وكوت ديفوار Bein Match يلا شوت الفراعنة وساحل العاج HD بدون تقطيع ON LINE يوتيوب Plus مصر الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ ساعة و 27 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ 5 دقائق

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب(هدف)

منذ أقل من ساعتين

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ 40 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش مصر TIME LIVE

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحدث قمر صناعي صيني يتعطل فور إطلاقه

الولايات المتحدة ترصد تحركات قمر صناعي عسكري روسي

مدير وكالة الفضاء المصرية يكشف فوائد إطلاق أول قمر صناعي للإتصالات (فيديو)

غدا.. مصر تشق طريقها إلى الفضاء بالقمر الصناعي "طيبة سات 1" (تعرف عليه)

تعرف على تفاصيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

رئيس وكالة الفضاء: إطلاق "طيبة 1" بمثابة نقلة نوعية لمصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رمضان صبحي يسجل هدف عالمي وقاتل

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

07:25 م

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

07:13 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

08:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status