ملخص لمسات مصطفى محمد أمام كوت ديفوار في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة (فيديو)

شارك مصطفى محمد نجم منتخب مصر الأوليمبي في مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية القادمة 2020 بطوكيو.

ملخص لمسات مصطفى محمد أمام كوت ديفوار





وقدم مصطفى محمد مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار حيث قام المدرب شوقي غريب بإشراك صلاح محسن بدلا منه في منتصف الشوط الثاني، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مستوى الفراعنة الهجومي.

وعند تبديل مصطفى محمد كانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب الوطني بهدف سجله كريم العراقي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول ، إلا أن كوت ديفوار عادلت النتيجة في آخر المباراة.



