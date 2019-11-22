جامعة حلوان تكرم الطلاب المثاليين

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان المسابقة المركزية للطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأسفرت المسابقة عن فوز الطالبة ماريا ملاك بشارة كلية الفنون الجميلة والطالب عمار ياسر عبد الله كلية الصيدلة بالمركز الأول، وحصول الطالبة مايا مجدى حلمى كلية الطب والطالب أحمد مهدى شهادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني، كما كان المركز الثالث من نصيب الطالب عمر طلعت محمد كليه السياحه والفنادق والطالبة سلمى محمد مصطفى كلية الفنون التطبيقية، وحققت الطالبة جمانة شاهين حسن كلية هندسة حلوان بالمركز الثالث مكرر والطالب فادى مصطفى عمر كلية الهندسة بحلوان.



وتم تحكيم المسابقة من قبل الأستاذة الدكتورة منى عيد تحكيم اللغة الانجليزية، الدكتورة نيفين يوسف تحكيم اللغة الإيطالية، الأستاذة الدكتورة فاطمة خليل تحكيم اللغة الفرنسية، الدكتورة دعاء عبد الكريم تحكيم اللغة الالمانية، الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي رئيس لجنة التحكيم، الأستاذ الدكتور خالد مالك تحكيم المعلومات العامة، الأستاذ راشد عصام تحكيم الأنشطة والعمل التطوعي، الأستاذ محمد شعبان تحكيم المظهر والشخصية، الأستاذ عصام ذكي تحكيم الدورات.

