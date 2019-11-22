حمادة هلال وحجاج ودينا يشعلون حفل زفاف محمد ابو طارق وندى حسن الوحش (صور)





وحضر عضو مجلس النواب محمد المسعود ورئيس مجلس الادارة أخبار اليوم ياسر رزق وأشقاء العريس دكتور طارق حسن، والحاج أبو طارق، والفنانة هبه مختار، و النجم علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وكابتن هشام حنفي وأحمد الحصري، ورجل الاعمال هاني أبو الدهب، والنجم نادر ابو الليف، وثلاثى أضواء المسرح و والاعلامي طارق علام، والنجم منعم وأحمد جوهر، وعنتر هلال، ورجال الأعمال بندق عبد الرحمن، وشقيقه وعادل شحاتة.





أحيا الحفل النجم حمادة هلال، ودينا، و مصطفى حجاج، وذلك بفندق سميراميس إنتر كونتنتال واستمر الحفل حته صباح اليوم التالى فى جو من السعادة والبهجة.

في واحدة من أقوى حفلات الزفاف احتفل رجل الاعمال يوسف زكي الشهير بـــ"ابو طارق" بزفاف نجلة محمد على الانسة ندى حسن الوحش كريمة رجل الأعمال حسن الوحش.