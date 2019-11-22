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HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:53 م
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بوابة الفجر
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 HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا تحت 23 عاماً متاحة في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS.

بإمكانكم متابعة نهائي افريقيا دون 23 عاماً بين مصر وكوت ديفوار في نقل مباشر وحصري عبر خدمات beIN SPORTS التلفزيونية والالكترونية بشكل مباشر وحصري.
HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت 

مباراة مصر وكوت ديفوار تأتي كتتويج لمسار المنتخبين المتألقين في بطولة أمم أفريقيا دون 23 عاماً حيث بلغا النهائي وكذلك ضمنا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. 

المباراة النهائية ستجرى على استاد القاهرة الدولي بتاريخ 22 نوفمبر الحالي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة.

ستكون المباراة منقولة في بث مباشر عبر beIN SPORTS HD10 وعبر خدماتنا الالكترونية عبر الانترنت بواسطة CONNECT.

مباراة مصر وكوت ديفوار في نقل مباشر ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً

 HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت 

نهاية الوقت الأصلي للمباراة: مصر (1) - كوت ديفوار (1)

دق 89: هدف - البديل أبو بكر دومبيا يهدي منتخب "الأفيال" تعادلاً قاتلاً بعد عمل هجومي منظم وتمريرة عرضية متقنة من حامد تراوري.



دق 74: كريم العراقي كان قريباً من توقيع هدفه الشخصي الثاني في اللقاء بعد تمريرة حاسمة من عبد الرحمن مجدي غير أنّ تسديدته وجدت الدفاع الإيفواري.

دق 70: حامد تراوري يحبط مصيدة التسلل بعد استلامه تمريرة ذكية ورغم موقعه المناسب في مواجهة الحارس محمد صبحي أطاح بفرصة التعادل بتسديدة اتسمت بالرعونة.

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت 

20 دقيقة في هذا الشوط الثاني اتسمت بمجاراة زملاء القائد رمضان صبحي لإيقاع المباراة دون المجازفة أكثر بالهجوم على الرغم من العجز الإيفواري عن خلق أية تهديدات حقيقة لتعديل النتيجة.
 

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: مصر تتقدم بهدف دون رد

 

دق 42: سيلاس غناكا يفاجئ حارس مرمى الفراعنة محمد صبحي بركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم في أهم فرصة إيفوارية في هذا الشوط.



دق 40: أول رد فعل إيفواري على تكبد الهدف المصري. تراوري يقوم بفاصل مهاري رائع داخل المنطقة ويقدم عرضية ذكية لشيخ تيميت الذي سدّد كرة ردّها الدفاع باستماتة.

دق 37: هدف - "الفراعنة" يفتتحون باب التهديف بعد توغل هجومي مميز من رمضان صبحي وتمريرة على طبق لكريم العراقي المنطلق من الخلف الذي لم يجد صعوبة في تدوين هدف التقدم.

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت 

الصراعات التكتيكية والحوارات الثنائية البدنية تطغى على المواجهة المتعادلة بين المنتخبين على كل المستويات حتى اللحظة.
دق 18: صاحب الأرض في أول محاولة هجومية على المرمى الإيفواري ولكنها افتقدت للخطورة اللازمة.

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت 


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