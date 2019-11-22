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مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار بث مباشر ’’تايم سبورت المفتوحة’’ شاهد مباراة مصر الآن (الوقت الإضافي) TOTAL EGYPT

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:54 م
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مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار بث مباشر
مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار بث مباشر
عبدالقادر عرابي
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حسم التعادل الإيجابي نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي أقيمت بالقاهرة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بين منتخبي مصر وكوت ديفوار الاولمبي في اللقاء الذي شهده ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 80 ألف متفرج.

سجل هدف منتخب مصر الظهير الأيمن لمنتخب مصر ونادي المصري البورسعيدي كريم العراقي بتمريرة حريرية من النجم رمضان صبحي في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.

وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل في الدقيقة 88 عبر البديل أبو بكر دومبيا بتمريرة عرضية من اللاعب وتارا.
سيطرة مصرية في الشوط الأول

سيطر رجال شوقي غريب على أحداث الشوط الأول رغم البداية المرتبكة نسبياً نظراً لأهمية اللقاء وسط الحضور الجماهيري المحتشد بملعب القاهرة.

أضاع كريم العراقي فرصة محققة في الدقيقة 15 بعد تمريرة أكرم توفيق الطولية، بيد أنه فشل في تحويلها نحو المرمى.

في الدقيقة 25 توغل رمضان صبحي من الجهة اليمنى وحول عرضية أرضية أدركها حارس كوت ديفوار قبل أن تصل لمصطفى محمد.

هدف كريم العراقي
قاد رمضان صبحي هجمة عنترية من الجهة اليسرى ليمرر عرضية قابلها كريم العراقي أمام المرمى بتسديدة قوية سكنت شباك الأفيال معلنة عن الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 37.

تراجع مصري في الشوط الثاني
شهد الشوط الثاني تراجع منتخب مصر للدفاع، مما سمح للضيوف بالسيطرة، وكاد دومبيا أن يسجل التعادل في الدقيقة 70 من إنفراد تام، لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى.

هدف قاتل
وسجل الأفيال هدف التعادل عبر الخطير دومبيا في الدقيقة 88 بعرضية وتارا، لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي لتمتد المباراة لشوطين إضافيين.

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