شاهد.. هبة مجدي تنشر صورة له من مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة هبة مجدي صوره جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "أنستجرام".





ظهرت هبة مجدي بفستان أصفر ووضعت المكياج مما أظهر جمالها، وكان تعليق الفنانة هبة مجدي على الصورة أنها من حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي.





وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين، وتبادلوا التعليقات ومن بعض التلعلقيات "جميلة الجميلات"، وعلق آخر "أجمل وأرق واحدة".





تميزت "هبة" منذ صغرها بصوت جميل، فالتحقت بدار الأوبرا المصرية، وأخذت دور في برامج ومسلسلات الأطفال وقتها، مسلسل بوجي وطمطم، وفوازير عمو فؤاد، وتعد هبة من الممثلات الائي شاركن في العديد من الأعمال الناجحة، وسط العديد من النجوم.



