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شاهد.. أحمد مكي في أحدث ظهور له

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:47 م
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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قام الفنان أحمد مكي بمشاركة جمهوره أحدث صورة، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر أحمد مكي في الصورة وهو يقف ويرتدي ملابس صيفية، تبادل جمهوره التعليقات على صورته ومنهم من كتب "ربنا يحميك يا مكي"، وكتب آخر "بنحبك يا جنرال"، فيما كتب "ربنا يوفقك يا فنان"، وعلق أخر "انت حبيبي يا عم مكي".

قدم الفنان أحمد مكي المسلسل الكوميدي "خلصانة بشياكة" في دراما رمضان عام "2017" وحقق نجاحا كبيرا من خلاله، كما شاركه البطولة عدد من نجوم الكوميديا الشباب، دارت أحداث المسلسل حول صراع البشر وقيام حرب عالمية ثالثة بين الرجال والنساء، وتؤدي فناء معظم البشر علي الأرض، تناولت الاحداث بشكل كوميدي مميز خلال الحلقات.

مسلسل خلصانة بشياكة من بطولة أحمد مكي، شيكو، هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد أسامة، ويزو، ملك قورة، بيومي فؤاد، انتصار، إنعام سالوسة، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج هشام فتحي، ومن تأليف أحمد محي، فاروق هشام، أحمد المحمدي.
شاهد.. أحمد مكي في أحدث ظهور له
شاهد.. أحمد مكي في أحدث ظهور له
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