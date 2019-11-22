توفيق عكاشة: لا يمكن وضع خطة لتوحيد العرب (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن العرب لا يستطيعون وضع نظرية أو خطة توحدهم، لافتا إلى أن الرسول كان لديه بعد نظر وبصيرة، حيث قال: "ويل للعرب من شر قد اقترب"، وهذا من 1400 عام.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الرسول – صل الله عليه وسلم- كان يقصد أن العرب مستهدفين، مضيفا أن الإسلام دين وليس سياسة، ولا يجب أن نستغل دين في السياسة أو العكس.



وأضاف أن الدين ثابت وليس متغير، في حين أن السياسة متغيرة، معقبا: "السياسة متلونة ويستخدم فيها أساليب في غاية السوء، ولكن الدين خط ثابت واحد ونقي، السياسة فيها بين البنين".

