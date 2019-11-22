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انتحار طالب جامعي في قنا لمروره بأزمة نفسية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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انتحار
انتحار
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أقدم طالب جامعي، مساء اليوم الجمعة، على الانتحار شنقًا، لمروره بأزمة نفسية، بقرية المقربية في قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد، بإنتحار عمر. ع.م، 21 عامًا، طالب، من قرية المقربية بقوص،قام بشنق نفسه بحبل داخل غرفته، لمروره بحالة نفسية، وجاري العرض على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قوص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

قنا طالب جامعي الطب الشرعي الانتحار أزمة نفسية

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