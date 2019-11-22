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السيسي يتسلم رسالة خطية من الملك محمد السادس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:41 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد ناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية، وذلك على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير المغربي بالقاهرة احمد التازي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية المغربي في مصر، طالباً سيادته نقل تحياته إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه؛ نقل الوزير المغربي تحيات جلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس وسلم سيادته رسالة خطية من الملك محمد السادس تضمنت اعتزاز المغرب بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والإشادة بما حققته مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما اكد العاهل المغربي في رسالته علي اهتمامه بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتي المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية والدور الأساسي للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

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