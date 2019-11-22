"آل الشيخ" يعلن بيع 24 سيارة كلاسيكية بأكثر من 80 مليون ريال





أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية رئيس موسم الرياض، مساء اليوم الجمعة، على أن معرض الرياض للسيارات الكلاسيكية المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 حقق نجاحاً كبيراً، وكشف في تغريدة له مساء اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة، أن "مزاد السيارات الكلاسيكية، شهد بيع 24 سيارة كلاسيكية".





وقال رئيس هيئة الترفيه، إن "قيمة السيارات المباعة حقق 22.190 مليون ما يعادل أكثر من 83 مليون ريال سعودي"، مبيناً أن أغلى سيارة بيعت بمبلغ 5.5 مليون دولار، فيما بيعت أقل سعر بيعت كانت 30 ألف دولار، وأضاف في ذات التغريدة: "ترقبوا مزاد الغد تتواجد به 160 سيارة".





هذا وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، فتح معرض السيارات في الجنادرية، مجانًا لكل الزوار، اعتبارًا من يوم غد السبت.

وأوضح رئيس موسم الرياض، في تغريدة على "تويتر"، أنه "اعتبارًا من الغد قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار، حياكم كلكم في الجنادرية".

وكان تركي آل الشيخ، قد كشف يوم أمس، عن سيارة المستقبل "سيارة 2030"، خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة "معرض الرياض للسيارات بالجنادرية".

وذكر آل الشيخ، أن "سيارة 2030"، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض، وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.

هذا وانطلقت فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات" المنطقة الثالثة من مناطق "موسم الرياض"، يوم أمس الخميس، وستستمر حتى الخميس المقبل 26 من نوفمبر 2019م.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

كما يشار إلى تصدر هاشتاج (معرض الرياض للسيارات) على موقع "تويتر".

وتفاعل رواد موقع تويتر مع الهاشتاج، كما أعلن موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي، أن معرضًا للسيارات سيكون فعالية مثيرة لما سيشهده من عرض لأفخم السيارات الحديثة، وكذلك سيارات من المستقبل، وأخرى الكلاسيكية تحمل عبق التاريخ.

وقال موسم الرياض، في تغريدته: "فخامة غير عادية، ومواصفات قوية، وتصاميم نادرة وعجيبة، في معرض الرياض للسيارات بتشوف سيارات من التاريخ، وأحدث السيارات من المستقبل، لا يفوتك المعرض، كلها 6 أيام".





موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.



