Advertisements
Advertisements
Advertisements

"آل الشيخ" يعلن بيع 24 سيارة كلاسيكية بأكثر من 80 مليون ريال

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:23 م
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر السعودي
Advertisements

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية رئيس موسم الرياض، مساء اليوم الجمعة، على أن معرض الرياض للسيارات الكلاسيكية المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 حقق نجاحاً كبيراً، وكشف في تغريدة له مساء اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة، أن "مزاد السيارات الكلاسيكية، شهد بيع 24 سيارة كلاسيكية".

وقال رئيس هيئة الترفيه، إن "قيمة السيارات المباعة حقق 22.190 مليون ما يعادل أكثر من 83 مليون ريال سعودي"، مبيناً أن أغلى سيارة بيعت بمبلغ 5.5 مليون دولار، فيما بيعت أقل سعر بيعت كانت 30 ألف دولار، وأضاف في ذات التغريدة: "ترقبوا مزاد الغد تتواجد به 160 سيارة".

هذا وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، فتح معرض السيارات في الجنادرية، مجانًا لكل الزوار، اعتبارًا من يوم غد السبت.

وأوضح رئيس موسم الرياض، في تغريدة على "تويتر"، أنه "اعتبارًا من الغد قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار، حياكم كلكم في الجنادرية".

وكان تركي آل الشيخ، قد كشف يوم أمس، عن سيارة المستقبل "سيارة 2030"، خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة "معرض الرياض للسيارات بالجنادرية".

وذكر آل الشيخ، أن "سيارة 2030"، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض، وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.

هذا وانطلقت فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات" المنطقة الثالثة من مناطق "موسم الرياض"، يوم أمس الخميس، وستستمر حتى الخميس المقبل 26 من نوفمبر 2019م.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

كما يشار إلى تصدر هاشتاج (معرض الرياض للسيارات) على موقع "تويتر".

وتفاعل رواد موقع تويتر مع الهاشتاج، كما أعلن موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي، أن معرضًا للسيارات سيكون فعالية مثيرة لما سيشهده من عرض لأفخم السيارات الحديثة، وكذلك سيارات من المستقبل، وأخرى الكلاسيكية تحمل عبق التاريخ.

وقال موسم الرياض، في تغريدته: "فخامة غير عادية، ومواصفات قوية، وتصاميم نادرة وعجيبة، في معرض الرياض للسيارات بتشوف سيارات من التاريخ، وأحدث السيارات من المستقبل، لا يفوتك المعرض، كلها 6 أيام".

موسم الرياض
هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الترفيه موسم الرياض سيارة كلاسيكية سيارة 2030 المملكة السعودية آل الشيخ

أخبار تهمك

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

منذ ساعتين و 33 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر جودة متعددة اليوم ON SPORT

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«كورة لايف bein sport» مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر NOW

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ 37 دقيقة

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش مصر TIME LIVE

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Total U-23 Africa Cup of Nations Egypt 2019 FINAL

منذ أقل من ساعتين

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت

منذ 38 دقيقة

بث مباشر ماتش مصر وكوت ديفوار Bein Match يلا شوت الفراعنة وساحل العاج HD بدون تقطيع ON LINE يوتيوب Plus مصر الأوليمبي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

منذ ساعة و نصف

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب(هدف)

منذ ساعة و 7 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

منذ ساعتين و 18 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سيارات شخصية استخدمها الملك سلمان تشارك في مهرجان "الدرعية"

تركي آل الشيخ يعرض ما يخص "موسم الرياض" السعودي

تعرف على هدية تركي آل الشيخ لـ"موسم الرياض" السعودي (فيديو)

"عروض مرعبة".. مفاجآت لا تعرفها عن موسم الرياض

1200 سيارة كلاسيكية عالمية تشارك في معرض الرياض.. و"2030" الجواد الرابح

خاص لـ"الفجر".. ننشر الصور الأولى وتفاصيل جديدة عن السيارة الخارقة 2030

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:55 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

07:25 م

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

07:13 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

08:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status