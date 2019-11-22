اسعار الدولار تستقر في تعاملات اليوم.. وانخفاض جديد في العملة الخضراء بالبنك المركزي

سجلت اسعار الدولار خلال تعاملات هذا الاسبوع تراجعات طفيفية، مع تباطؤ وتيرة تراجعاتة أمام الجنيه خلال شهر نوفمبر، مقابل تراجعات قوية كان قد حققها منذ بداية العام 2019.

وأظهر البنك المركزي، أن اسعار الدولار خسرت نحو 2 قرشا خلال تعاملات هذا الاسبوعي؛ ليصل بنهاية أمس الخميس إلى مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل بداية الأسبوع مستويات 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

اسعار الدولار22-11- 2019 اليوم الجمعة في جميع البنوك :

وسجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه في بنك الأهلى الكويتي والبركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك ابو ظبي الأسلامي 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك كريد اجريكول وبنك قناة السويس والعربي الافريقي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى وعودة ومصر ايران وبنك مصر وبنك الأهلى سجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 للبيع.

البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة على الجنيه :

وكان البنك المركزي اعلن تخفيض اسعار الفائدة على الجنيه بنحو 1% في اخر اجتماعتة هذا الشهر، وسط اتجاه لمزيد من الأنخفاضات في الاجتماعات المقبلة مع نتائج الأيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من تراجع في معدلات التضخم والبطالة.

وتوقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديون أن لا يوجد تأثير علي سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خفض الفائدة على الجنيه بنسبة 1% الاجتماع الماضي، مؤكدين على أن مصر مازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية الغبر مباشرة التى كانت سبب في هبوط الدولار مقابل الجنبه ، حيث يعد سعر الفائدة التى تمنحها على أدوات الدين الأعلى حول العالم.