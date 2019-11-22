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مدرب رونالدو يهدي برشلونة صفقة كبرى

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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بدأ نجم جديد من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي يظهر رغبة كبيرة خلال الفترة الماضية في الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

تشان يقرر الرحيل عن يوفنتوس

وكشفت صحفية "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن الألماني إيمري تشان لاعب وسط نادي يوفنتوس قرر الرحيل عن صفوف النادي في الشتاء القادم.

سبب رغبة تشان في الرحيل عن يوفنتوس في الشتاء

وأكدت الصحيفة أن تشان قرر الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس في يناير القادم لأنه أصبح خارج خطط ماوريسيو ساري مدرب الفريق ولم يعد يشارك بشكل أساسي مع الفريق منذ فترة طويلة.

الأندية التي ترغب في ضم تشان

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع تشان خلال فترة انتقالات يناير القادمة أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي مانشستر يونايتد وبرشلونة الإسباني وأندية أخرى من الدوري الصيني والأمريكي.

مشاركات إيمري تشان مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك إيمري تشان في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق الإيطالي حتى الآن في بطولة الدوري.
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