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توفيق عكاشة: أفكار جماعة الإخوان مستوحاة من الشيطان (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن صناعة الإرهاب تستهدف هلاك العرب، موضحًا أن خطة صناعة الإرهاب بدأت منذ 1928، وعملت على ترسيخ عدة مصطلحات في الوجدان العقلي، ومنها أسلمة المجتمع، وأن يكون المجتمع مجتمعا مؤمنا.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن بعض الدول والجهات استخدمت المصطلحات الدينية "كالكبري" للسيطرة والتأثير في مشاعر العرب، ولكن الإسلام الصحيح بعيد عن هذه الأفكار والمصطلحات.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من إنشاء جماعة الإخوان المسلمين هو التخلص من النزعة العرقية العربية، وتحويلها إلى نزعة دينية، بحيث يكون الالتفاف حول النزعات الدينية، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تعتمد في فكرها على 20 بند قادم من الشيطان، ولكنها مصاغة بطريقة تعكس أنها دينية، ولكنها في الحقيقة هى تستغل الدين، مؤكدا أن الإخوان غير مهيئين للعمل السياسي.
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الكلمات المفتاحية

قناة الحياة جماعة الإخوان توك شو توفيق عكاشة أخبار مصر

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