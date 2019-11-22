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بعد هدف العراقي.. منتخب مصر يحقق رقمًا قياسيًا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:13 م
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هدف العراقي
هدف العراقي
علاء خليف
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اقترب منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب من التتويج بكأس الأمم الإفريقية بعدما تقدم بهدف دون رد علي منتخب كوت ديفوار في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة القارية المقامة بمصر.

كريم العراقي يضع منتخب مصر في المقدمة أمام كوت ديفوار:
جاء هدف منتخب مصر عن طريق اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، اثر كرة عرضية رائعة من زميله رمضان صبحي من الجهة اليسري، لم يتوان "العراقي" في وضعها داخل الشباك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخبنا التقدم بالشوط الأول بنتيجة 1-0.

منتخب مصر يحقق رقمًا قياسيًا بعد هدف "العراقي":
وحقق منتخب مصر الأولمبي رقما قياسيًا بعد هدف كريم العراقي في شباك كوت ديفوار حيث أصبح المنتخب المصري أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا منذ إنطلاقها عام 2011.

وسجل منتخب مصر 10 أهداف بالنسخة الحالية حتي الآن، بواقع هدف في شباك مالي، و3 أهداف في مرمي غانا، وهدفين في الكاميرون، و3 أهداف في جنوب إفريقيا، وهدف حتي الآن في كوت ديفوار، ولم يستطيع أي منتخب الوصول لهذا الرصيد من الأهداف خلال النسخ الثلاث التي أقيمت من البطولة 2011، 2015، 2019.

منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12:
وكان منتخب مصر قد حجز تذكرة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 للمرة الثانية عشر في تاريخه، ويرافق الفراعنة منتخبي كوت ديفوار سواء بفوزه أو خسارته في مباراة اليوم، وكذلك منتخب جنوب إفريقيا، والذي تغلب علي غانا 6-5 بركلات الترجيح وحسم المركز الثالث بالبطولة.
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