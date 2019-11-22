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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:27 م
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حادث سيارة ـ ارشيفية
حادث سيارة ـ ارشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص أخرين، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين أولهما تصادم توك توك مع عربية "كارو" والثاني انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعتين حيث تبين في الحادث الأول تصادم "توك توك" مع عربية "كارو" بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية الشيخ على بهلول مما أسفر عن مصرع شخص ويدعى "سلامة جابر حيدر" 38 سنة، ومقيم بقرية شريف باشا وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، وإصابة شخصين وهما "مرزوق سعيد عبد الحميد" 26 سنة، عمال مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، "محمد أحمد معوض" 43 سنة، عامل مصابًا باشتباه كسر بالساق والقدم اليمنى وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وفى الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلفيا – ناصر وتم نقل المصابين وهم " أحمد محمد عبد العظيم" 21 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، " محمد بدوى محمد" 21 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، " على ربيع عبد العظيم" 27 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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