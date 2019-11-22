شريف عرفة عن "أحمد زكي": ياريت كلنا نموت واحنا بنشتغل وليلى علوي ترد: ياريت

كشف المخرج شريف عرفة، عن ذكرياته مع الراحل احمد زكي وذلك بعد طلب الفنانة ليلى علوي أن يتحدث عن كواليس الراحل احمد زكي.





وقال: "الإمبراطور من الممثلين اللي عندهم موهبة 100 في المائة، ولا يلجأ للتكنيك أمام الكاميرا، بل يمثل بإحساسه".





واستعاد "عرفة" ذكرياته مع زكي في آخر افلامه حليم وقال: "لما بدأنا نصور حليم كان كويس وتجاوز المرحلة الخطرة، ودخلنا نصور، وبعد انتهائه من 90% من الفيلم ساءت حالته من جديد.



واضاف خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة: "صحته كانت بتتحسن لما يدخل الاستوديو، الدكاترة كانوا بيقولولنا ارجوكوا خلوه يمثل، الله يرحمه لا يعوض، واتمنى كلنا نموت اثناء التصوير"، وبسبب الجملة الأخيرة دمعت ليلى علوي، وصفقت تصفيق حاد وقالت "ياريت".





وقد بدأت اليوم ثالث أيام مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر من 20 نوفمبر الي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.