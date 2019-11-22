بعد مرور 60 دقيقة.. نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي إفريقيا

لا يزال المنتخب المصري متفوقاً بهدف نظيف على حساب منتخب كوت ديفوار في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بعد مرور 60 دقيقة من اللقاء المقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.









ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف سجله كريم العراقي في الربع ساعة الأخيرة بتصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس كوت ديفوار.









ومع بداية الشوط الثاني دخل منتخب كوت ديفوار منطلقا في النواحي الهجومية في محاولة لادراك التعادل في الوقت الذي تراجع فيه المنتخب المصري لتأمين الدفاع واللعب على الهجوم المرتد السريع.