انهيار أجزاء من كوبرى المعرض بطنطا وشلل مروري بسبب شاحنة

شهد كوبرى المعرض بمدينة طنطا تعطل شاحنة مما أدى إلى انهيار أجزاء من الكوبرى وحدوث شلل مرورى وتدخلت إدارة مرور الغربية وتمكنت من مرور السيارة.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا يفيد بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الغربية بلاغا من الخدمات المعينة بطريق طريق "طنطا - الإسكندرية" الزراعى بتعطل شاحنة اسفل كوبرى المعرض.



وعلى الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير بالطريق، وتم الدفع بالأوناش المرورية، لرفع التريلا من نهر الطريق وتسيير حركة المركبات.