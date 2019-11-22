ترامب يكشف عن إمكانية ترشح "بومبيو" لمجلس الشيوخ الأمريكي









أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن وزير خارجيته مايك بومبو، يمكن أن يترشح لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي العام المقبل بولاية كانساس، مسقط رأسه وتوقع فوزه.وقال "بومبيو"، وهو عضو جمهوري سابق في مجلس النواب الأمريكي، إنه ليس لديه أي خطط للترشح لهذا المنصب، لكن العديد من الجمهوريين يعتقدون أنه سيفعل ذلك في النهاية الموعد النهائي، لتقديم كمرشح للترشيح الجمهوري هو حتى يونيو المقبل.وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب: إن "بومبيو سيفوز بسهولة إذا خاض الانتخابات".وأضاف الرئيس الأمربكي، أنه يحب شعب كانساس، إذا اعتقد أنه كانت هناك فرصة لفقدان هذا المقعد (فوز ديمقراطي بمقعد يشغله حاليًا جمهوري).كما يعتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" وغيره من الجمهوريين أن بومبيو، إذا خاض الانتخابات، يمكن أن يحتفظ بمقعد مجلس الشيوخ في كانساس، الذي يشغله الآن زميله الجمهوري بات روبرتس، الذي قرر عدم الترشح لولاية خامسة، في أيدي جمهوريين.وليس لديهم نفس الثقة في كريس كوباش، وزير خارجية كانساس السابق، الذي قال: إنه "يركض فقد خسر كوباتش، وهو من الصقور المحافظين للهجرة، سباق حاكم الولاية العام الماضي".وعين الرئيس ترامب، بومبيو وزيرا للخارجية في عام 2018 بعد طرد ريكس تيلرسون، وقبل ذلك، شغل بومبيو منصب مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد دونالد ترامب.كما شهد أحد الشهود الرئيسيين في تحقيق مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون ضد ترامب يوم الأربعاء الماضي، أن بومبيو كان من بين كبار المسؤولين الأمريكيين "في الحلقة" في مسعى إدارة ترامب لحمل أوكرانيا على إجراء تحقيقات يمكن أن تفيد ترامب سياسيًا.كما قدم سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، مراسلات أظهرت مشاركة بومبيو في هذه المسألة.وطلب السناتور بوب مينينديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والأعضاء الديمقراطيين الآخرين باللجنة من بومبيو في خطاب اليوم الجمعة، أن يعفي نفسه من المسائل المتعلقة بأوكرانيا.وكتبوا "بالنظر إلى مشاركتك المباشرة في الفضيحة، فإن لديك تضاربًا عميقًا في المصالح ويجب أن تتخلى عن نفسك".