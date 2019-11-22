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شاهد.. ابن سيرين عبد النور يرقص بالعلم اللبناني (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:14 م
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور فيديو تظهر فيه وابنتها وابنها الصغير يرقص فيه، على أغنية وطنية لبنانية بالعلم اللبناني، وذلك من خلال حسابها الرسمي، عبر موقع تبال الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت سيرين معلقة على الأغنية قائلة: "علمو ولادكن يحبوا بلدهن من كل قلبهن ويكون عندهن انا فيه مهما كانت الصعوبات كلنا للوطن كلنا للبنان كلنا الصورة على الفساد لمستقبل أفضل وأجمل لولادنا.

آخر أعماله سيرين عبد النور

تعد آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسلها "الديفا"، وقناة عرضه هو الإنترنت على موقع" شاهد" وروجت سيرين لمسلسلات في وقت سابق من خلال عرض أجزاء منه، وهو من إنتاج المسلسل مجموعة الmbc، ومسلسل "الديفا" عبارة عن ثماني حلقات منفصلة مدة الحلقة ثمانى دقائق.

عن سيرين عبد النور

تعد سيرين من الفنانات اللبنانيات المعروفات فى مصر، كانت بداياتها عملها كعارضة أزياء، ثم أصبحت ممثلة و مغنية، مثلت في عدة أعمال من أشهر أعمالها فى مصر مسلسل "الأدهم" مع النجم أحمد عز، وفيلم "مبروك أبو العالمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، وهو الأشهر والأنجح من بين أعمالها، وغنت فيه أغنية "باللغة العربية الفصحى"، وأغنية "عرفت تفاصيل حياتى"، وقد لقىت أعمالها فى مصر نجاحا كبيرا.
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الكلمات المفتاحية

فن سيرين عبد النور أخبار الفن،الفجر

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