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القومي للسينما" يعرض "عمر خريستو" بنادي أوبرا دمنهور 25 نوفمبر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:12 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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يواصل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور بعرض الفيلم الروائي الطويل "عمر خريستو" للمخرج سيف يوسف وذلك يوم الاثنين القادم 25 نوفمبر.

فيلم "عمر خريستو" بطولة أحمد التهامي، وعاطف عبد اللطيف، وسامي مغاوري، ويسرا المسعودي، ومحمود تركي، وأحمد السلكاوي، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.

يروي الفيلم قصة قبطان يجوب البحار بحكم طبيعة عمله، وفي يوم من الأيام يتلقى القبطان تهديدًا من إحدى الجماعات اﻹرهابية بإيذاء ابنته إذا لم يرضخ لهم وينفذ ما يريدونه، وهو أن يتعاون معهم في تفجير أنابيب الغاز الطبيعي في سيناء، فهل سيرضخ لهم كي ينقذ ابنته، أم سيقوم بما يمليه عليه واجبه؟

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.
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