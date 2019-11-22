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تفاصيل اجتماع الانبا باخوم مع لجنة التربية الدينية للكاثوليك بالإسكندرية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:13 م
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الاجتماع
الاجتماع
حازم رفعت
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عقد نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي للايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، إجتماعا مع لجنة التربية الدينية بالإسكندرية.

حضر الإجتماع كل من: القمص انطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والاب يوسف محارب مسئول اللجنة بالاسكندرية، والاب بيشوي عبد المسيح، مسئول العلاقات العامة والإعلام، وأمناء الخدمة بالاسكندرية.

وعرض الأنبا باخوم الدور المنوط للجنة القيام به، قائلًا: إن دور الخدمة في مدارس الأحد ليس على مستوى المعلومات فقط ولكن تنمية الإرادة وحب كلمة الله في نفوس المخدومين وتم إجراء انتخابات لتكوين مجلس تنفيذي للجنة.

وفي نفس السياق، استقبل الانبا باخوم، مساء اليوم، أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكوينى الدينى بالاسكندرية، الاباء اللعازرين.

وتخللت الزيارة الرعوية بالإسكندرية، حيث يقوم المعهد بخدمة اساسية وهى تكوين خدام مدارس الأحد والتربية الكنسية.

ومن جهة أخرى ألقى الانبا باخوم محاضرة ولقاء عن أهمية التكوين الدينى فى الكنيسة.
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الكلمات المفتاحية

هيئة التدريس التربية الدينية الانبا باخوم الاقباط الكاثوليك الإسكندرية

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