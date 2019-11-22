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برلين تعلن استعادة إمرأة ألمانية من سوريا منتمية لـ "داعش"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:05 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت برلين أنها ستعيد من سوريا امرأة ألمانية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي وأولادها الثلاثة.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها: "اليوم تمكن ثلاثة أولاد ألمان آخرين كانوا محتجزين في شمال سوريا من مغادرة العراق مع والدتهم" حيث سيعودون إلى ألمانيا".

وتمكنت الخارجية الألمانية بالتعاون مع منظمة إنسانية أمريكية من استرجاع لورا أتش المتحدرة من هيس وأولادها الثلاثة من مخيم الهول شمال سوريا.

ووفق الصحيفة الألمانية فإن هذه المرأة التي فتحت أجهزة الأمن الألمانية تحقيقا بحقها غادرت ضواحي مدينة جيسن مع طفلين في مارس/آذار 2016 إلى سوريا حيث انضمت إلى التنظيم الإرهابي.

ويأتي ذلك بعد قرار قضائي بهذا المعنى من محكمة في برلين أمرت مطلع الشهر الحالي في قضية أخرى بعودة امرأة عضو في تنظيم داعش مع أولادها الثلاثة من مخيم الهول.

وهذا المخيم الواقع شمال سوريا وتديره وحدات حماية الشعب الكردية مكتظ حاليا وشروط العيش فيه كارثية.

ويستقبل المخيم حاليا أكثر من 70 ألف شخص - سوريون وعراقيون وأيضا فرنسيات وبلجيكيات وألمانيات - يتم احتواء غضبهم ومحاولاتهم المتكررة للفرار بصعوبة كبرى.

ووفقا لأرقام السلطات الأمنية الألمانية هناك حاليا 80 ألمانيا بايعوا تنظيم داعش الإرهابي في مخيمات أو سجون في سوريا.

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الكلمات المفتاحية

سوريا داعش برلين اعتقال أسرة

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