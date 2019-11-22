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تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:06 م
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بوابة الفجر
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 رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الجمهة الموافق 22 نوفمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة ، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، ويأمل المنتخب المصري لتحقيق الفوز بالمباراة ومن ثم التتويج باللقلب مستغلاً الحالة المنعنوية المرتفعة لدى اللاعبيين وذلك بعد التأهل لاولمبياد طوكيو 2020 كأحد أطراف الثلاثي أصحاب المراكز الأولى بالبطلولة بعد الصعود الى النهائي على حساب منتخب جنوب إفريقيا والذي يلعب اليوم أمام غانا في مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع .


موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة مصر وكوت ديفوار ، اليوم الجمعة ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة .


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مباراة مصر الاولمبي ومنتخب ساحل العاج بث مباشر لايف كورة أون لاين
مباراةمصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة ، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار ، رابط مشاهدة مباراة مصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار بث مباشر كورة ستار يلا شوت منتخب مصر بث مباشرمصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري منتخب مصر مباشر اليوم كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار .
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