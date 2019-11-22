تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الجمهة الموافق 22 نوفمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة ، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، ويأمل المنتخب المصري لتحقيق الفوز بالمباراة ومن ثم التتويج باللقلب مستغلاً الحالة المنعنوية المرتفعة لدى اللاعبيين وذلك بعد التأهل لاولمبياد طوكيو 2020 كأحد أطراف الثلاثي أصحاب المراكز الأولى بالبطلولة بعد الصعود الى النهائي على حساب منتخب جنوب إفريقيا والذي يلعب اليوم أمام غانا في مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع .









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تقام مباراة مصر وكوت ديفوار ، اليوم الجمعة ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة .









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