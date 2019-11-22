Advertisements
Advertisements
Advertisements

اندرو محسن: جائزة "سينما الغد" اكتسبت قيمة أكبر بتأهيل أفلامها للمنافسة على الأوسكار

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
قال الناقد اندرو محسن، مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، إن وجود مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قائمة المهرجانات الكبرى التي تؤهل الفيلم القصير الفائز في مسابقتها للأوسكار هو إضافة شديدة الأهمية ويمنح قيمة أكبر لجائزة مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، خاصة أن "القاهرة السينمائي" سيصبح الوحيد في مهرجانات شمال أفريقيا الذي يمنح هذه الفرصة.

وأكد "محسن" أن هذا الاختيار سيحمل إدارة المسابقة مسؤولية أكبر في الاختيار، نظرًا لتوجه أعين المزيد من صناع الأفلام القصيرة للمسابقة في الدورات التالية، وهو ما سيزيد من المنافسة وسيضيف المزيد من الأفلام المميزة لمسابقة سينما الغد.

كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن صباح اليوم عن اعتماده من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار، بدء من دورته المقبلة التي تقام في نوفمبر ٢٠٢٠.
وبناءً على ذلك الاعتماد، ينضم "القاهرة" إلى قائمة المهرجانات الدولية التي تؤهل أفلامها للأوسكار مثل برلين وكان وفينيسيا، ويكون أفضل فيلم في مسابقته القصيرة (سينما الغد)، مؤهلًا للمنافسة في فئة الفيلم القصير (روائي أو تحريك) ضمن جوائز الأوسكار، دون الحاجة لعرضه تجاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع قواعد الأكاديمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء

أخبار تهمك

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ 39 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش مصر TIME LIVE

منذ أقل من ساعتين

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت

منذ 40 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Total U-23 Africa Cup of Nations Egypt 2019 FINAL

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب(هدف)

منذ ساعة و 9 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر جودة متعددة اليوم ON SPORT

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

منذ ساعة و نصف

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«كورة لايف bein sport» مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر NOW

منذ ساعتين و 30 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر ماتش مصر وكوت ديفوار Bein Match يلا شوت الفراعنة وساحل العاج HD بدون تقطيع ON LINE يوتيوب Plus مصر الأوليمبي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

صبا مبارك: "أشعر بمتعة عند اختياري ضمن لجان التحكيم بالمهرجانات"

مهرجان القاهرة السينمائي يحتفى بعروض عالمية أولى.. وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

فيلم "التجربة.. أسف"يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأربعين

اليوم.. افتتاح مسابقة "سينما الغد" بمهرجان "القاهرة السينمائي"

تفاصيل مؤتمر لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية

توضيح هام من مخرج "ورد مسموم" المرشح لـ"أوسكار 2020"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:55 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

07:25 م

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

07:13 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

08:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status