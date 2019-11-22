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بنى سويف يستضيف عرب الرمل ويخشى مفاجأت الكأس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:06 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف طأحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، نظيره فريق عرب الرمل أحد أندية القسم الثالث في محافظة المنوفية، في الثانية إلا ربع من عصر السبت، بالدور التمهيدي الثالث بكأس مصر بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

ويدخل بنى سويف المباراة بفوارق مادية وفنية كبيرة بين الفريقان ويسعى بنى سويف للصعود لمواجهة احد فرق الدورى الممتاز كما يسعى عرب الرمل إلى مواصلة مفاجاته بالبطولة وإحراج الكبار .

وشهدت تدريبات بنى سويف عودة الثنائى محمد على صادق ومحمد ميخا فيما من المحتمل غياب محمود عاطف لإصابته بتدريب الفريق اليومى .

وقال المهندس محمد الواضح ، المشرف على الكرة : مباراة الفريق أمام عرب الرمل مهمة فالفريق نحترمه وأطاح ببلدية المحلة بملعب المحلة ولهذا لدينا تركيز بالمباراة خاصة وان هدفنا الوصول لأبعد نقطة ببطولة كأس مصر .

وأضاف قائلا : التعادل بالمباراة الأخيرة أمام بترول اسيوط ليس سئ فالفريق قد حقق نقطة امام فريق صعب على ملعبه وفى النهاية الأمور مستقرة .

وأختتم بقوله : ضغط اللعب بمباريات الدورى والكاس غير مبرر ولكن قد خططنا للتعامل مع كافة الأوضاع مسبقا وبالتأكيد الضغط على جميع الفرق المشاركة .

يذكر أن بنى سويف نجح فى التأهل بعد فوزه على سوهاج الرياضى بملعب استاد سوهاج بركلات الترجيح ثم نجح فى تحقيق الفوز برباعية نظيفة أمام ضيفه المنيا الرياضى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى.

فيما نجح عرب الرمل فى الصعود لهذا الدور بعد فوزه على ميت خلف بهدف نظيف والفوز على مركز شباب قويسنا بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح وأمام المطرية بنتيجة 2/1 والفوز أمام بلدية المحلة بنتيجة 7/6 بركلات الترجيح
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