رضوى الشربيني تكشف طريقة التعامل مع عبارة "إنتي زي أختي"



ووجهت "الشربيني"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الجمعة، رسالة لكل فتاة تقع في مثل هذا الموقف، قائلة: "إوعي تقطعي معاه، لو قطعتي معاه هيعرف أنه فرسك، وحرق دمك، وهيعرف أنه وصل لهدفه".



وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني، "ده تعامليه معاملة الصحاب، وتقوليله أنت صديقي المفضل، هو يجي يقولك الجيبة ضيقة، قوليله أنا شيفاها حلوة، يقولك ابعدي عن محمد سمعته وحشة، قوليله بس بيعاملني بما يرضي الله، اوعوا تغيروا التكتيك بسرعة.. افضلي كده 40 يوم واختفي بعدها وياخد مقص حرامية".



عقبت الإعلامية رضوى الشربيني، على استخدام الشاب لعبارة "إنتي زي أختى" لينهي علاقته مع الفتاة، بعد أن يكون قد علقها به، قائلة: "يا حلاوة، بعد كل ده يقولها إنتي زي أختي، وإحنا صحاب".