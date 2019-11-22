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ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم - الأهداف والنتيجة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:54 م
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ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم
ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم
حسام مجدي
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انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار منذ قليل بتقدم المنتخب المصري بهدف مقابل لا شئ ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ملخص مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم
وبدأ الشوط الأول بشكل هادئ من جانب المنتخبين في محاولة لبناء الهجمة بشكل منظم لخطف الهدف الأول في وقت مبكر.

وبمرور الوقت ظهرت خطورة كبيرة من جانب منتخب مصر الذي هدد مرمى منتخب كوت ديفوار بأكثر من كرة ولكن أضاع لاعبو المنتخب العديد من الكرات والفرص السهلة.

كما ظهرت خطورة كبيرة منتخب كوت ديفوار على مرمى المنتخب المصري ولكن تألق دفاع منتخب مصر في حرمانهم من تسجيل أي أهداف.

أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم
وظل المنتخب المصري هو الأخطر والأكثر محاولة حتى تمكن من خطف الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة من كريم العراقي في الدقيقة 37.

انتفاضة قوية من منتخب كوت ديفوار لخطف التعادل
وبعد هذا الهدف انتفض لاعبو منتخب كوت ديفوار بشكل كبير جدا وهددوا مرمى مصر بحثا عن خطف الهدف الأول لهم قبل انتهاء الشوط الأول ليخرجوا متعادلين ولكن حرمهم دفاع الفراعنة من ذلك لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف.
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