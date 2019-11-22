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ماتش مصر اليوم بث مباشر time sport اتش دي egypt vs cote d'ivoire live كورة لايف yalla shoot مصر وساحل العاج ON LINE لايف

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:43 م
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منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
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ماتش مصر اليوم بث مباشر time sport اتش دي egypt vs cote d'ivoire live كورة لايف yalla shoot مصر وساحل العاج ON LINE لايف

ماتش مصر اليوم بث مباشر، انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وساحل العاج بالتقدم للفراعنة 0/1 سجله كريم العراقي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في نهائي بطولة كأس امم افريقيا المؤهلة لألمبياد طوكيو 2020.

وتذاع مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على قناة "تايم سبورت" وقناة BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.

شاهد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في نهائي كأس الأمم أفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لبطولة اولمبياد طوكيو 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019.

ماتش مصر اليوم بث مباشر time sport اتش دي egypt vs cote d'ivoire live كورة لايف yalla shoot مصر وساحل العاج ON LINE لايف

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