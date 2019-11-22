نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا (الشوط الأول)

إنتهى الفصل الأول من مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بين منتخبي مصر الأولمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار وذلك بملعب القاهرة الدولي.





وحسم منتخب مصر الشوط الأول بهدف نظيف سجله الظهير الأيمن كريم العراقي من عرضية نجم منتخب مصر رمضان صبحي في الدقيقة 37.





شهدت أحداث الشوط سيطرة نسبية من منتخب مصر، لكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى الأفيال.





ووصل رجال شوقي غريب لمرمى منتخب كوت ديفوار أكثر من مناسبة، حيث إستلم كريم العراقي كرة أكرم توفيق في الدقيقة 15 لكنه أساء التصرف بالكرة.





في الدقيقة 25 مرر رمضان صبحي عرضية خطيرة أبعدها حارس كوت ديفوار بصعوبة قبل أن تصل لمصطفى محمد.





هدف المباراة من توقيع كريم العراقي

في الدقيقة 37 إنطلق رمضان صبحي من الجهة اليسرى ومرر عرضية جميلة في منطقة الجزاء وجدت كريم العراقي الذي سددها بقوة في شباك كوت ديفوار معلناً الهدف الأول للفراعنة.





كاد منتخب كوت ديفوار أن يدرك التعادل في الدقيقة 43 من ضربة حرة سددها حامد تراوي لترتطم بالقائم الأيسر للحارس محمد صبحي، لينتهي الشوط بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف



