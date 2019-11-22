الشوط الأول.. مصر تتفوق بهدف كريم العراقي على كوت ديفوار بنهائي كأس الأمم الإفريقية

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوت ديفوار الأولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تحتضنها مصر، فى لقاء يقام على ستاد القاهرة الدولى، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

ويحضر فى ستاد القاهرة الدولى جماهير غفيرة لمساندة منتخب مصر الأولمبي فى المباراة النهائية، ويتواجد ما يقترب من ال 80 ألف فى شكل رائع ومساندة للمنتخب.

وبدأ منتخب مصر الأولمبي اللقاء بضغط قوى علي منتخب كوتديفوار الذى أغلق كل مفاتيح لعب مصر رمضان صبحي ومصطفي محمد وعبد الرحمن مجدى، إلا لاعبي مصر قاموا بالعديد من الهدمات وتصدى الدفاع الإيڤوارى.

ولكن فى الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول إستطاع الظهير الأيمن للنادي المصري ومنتخب مصر الأولمبي كريم العراقي تسجيل الهدف الأول من تسديدة رائعة فى شباك كوتديفوار.

وجاء الهدف الوحيد لمصر فى الشوط الاول بعدما قام قائد منتخب مصر رمضان صبحي بإختراق من الجانب الأيسر ليمررها عرضية سريعة يستقبلها العراقي بتسديدة قوية.

وكان منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي صعدوا رسميا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بعدما فازوا فى نصف النهائي على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ومنتخب غانا الأولمبي.

وخطف منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بطاقة التأهل للأولمبياد الثالثة بعد الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح اليوم على ستاد القاهرة الدولى.





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