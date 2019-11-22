رضوى الشربيني ترتدي الحجاب (فيديو)



وارتدت "الشربيني"، الإيشارب كحجاب، معقبة: "الله.. يارب اكتبها، وأبقا محجبة"، معربة عن إعجابها وسعادتها بارتدائها للحجاب، قائلة: "أنا مش عايزة أشيلة، يارب اكتبها".



هذا وتعرف الإعلامية رضوى الشربيني بمناصرتها لقضايا المرأة وحقوقها، وحديثها الدائم عن أهمية ألا تفرط المرأة في حقوقها تحت أي ظرف، كما أنها تناقش خلال فقرات برنامجها مختلف القضايا التي تهم المرأة كالأزياء، والحفاظ على البشرة والشعر.



استعرضت الإعلامية رضوى الشربيني، عدة استخدامات للإيشارب كوضعه كشال، أو حزام، وذلك خلال فقرة عن الموضة والأزياء، ببرنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الجمعة.