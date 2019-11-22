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«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب(هدف)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:36 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة مصر ضد كوت ديفوار في قمة نارية في المباراة النهائية، نظرًا لإتسام منافسه بالقوة على، حيث يدخل الفراعنة المباراة في اختبار صعب لأبناء شوقي غريب في خامس مبارياته في البطولة، كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر بين ماتش بث مباشر مصر ضد كوت ديفوار اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين مصر وكوت ديفوار Egypt vs Côte d'Ivoire live stream، حيث يعول الفراعنة على قوته الهجومية الضاربة لحسم القمة مبكرًا وحسم اللقب على أرضه ووسط جماهيره.

بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار
كورة جول Egypt KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة مصر ضد كوت ديفوار، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مصر ضد كوت ديفوار كورة لايف KORA LIVE
الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Egypt، حيث يدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في 4 مباريات متتالية 3 منها في دور المجموعات، ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، والأخرى في نصف النهائي أمام جنوب أفريقيا.

بث مباشر لمباراة مصر ضد كوت ديفوار كول كورة COOLKORA
يسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب، لتحقيق فوزه الخامس في البطولة الأفريقية المؤهلة للاولمبياد، وتحقيق أول فوز عربي باللقب Egypt vs Côte d'Ivoire ONLINE.

مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار KOOORA GOAL
يسعى رفقاء رمضان صبحي لتحقيق الانتصار على كوت ديفوار لمواصلة عقدته للمنتخب الجنوب أفريقي في المباريات النهائية.

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