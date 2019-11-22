الأرصاد عن طقس السبت: درجة الحرارة 5 على هذه المدينة



وبحسب البيان، تقل الرؤية الأفقية صباحا في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس.



وعن حالة البحرين، فهى معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، وعلى البحر الأحمر إلى 2 متر.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:

القاهرة: 13 24

الإسكندرية: 14 23

نخل: 5 22

رفح: 9 22

الوادي الجديد: 10 28

شرم الشيخ: 19 27

مطروح: 14 22





نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم 23 نوفمبر ولمدة 24 ساعة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا مائل للبرودة ليلًا.