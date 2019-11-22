Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد عن طقس السبت: درجة الحرارة 5 على هذه المدينة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم 23 نوفمبر ولمدة 24 ساعة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا مائل للبرودة ليلًا.

وبحسب البيان، تقل الرؤية الأفقية صباحا في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس.

وعن حالة البحرين، فهى معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، وعلى البحر الأحمر إلى 2 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:
القاهرة: 13 24
الإسكندرية: 14 23
نخل: 5 22
رفح: 9 22
الوادي الجديد: 10 28
شرم الشيخ: 19 27
مطروح: 14 22

الأرصاد عن طقس السبت: درجة الحرارة 5 على هذه المدينة
الأرصاد عن طقس السبت: درجة الحرارة 5 على هذه المدينة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس السبت درجة الحرارة غدا درجات الحرارة حالة الطقس السبت حالة الطقس توقعات الأرصاد

أخبار تهمك

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت الجديد» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش مصر TIME LIVE

منذ ساعة و 13 دقيقة

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ أقل من ساعتين

رابط قناة تايم سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش مصر timesport

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر ماتش مصر وكوت ديفوار Bein Match يلا شوت الفراعنة وساحل العاج HD بدون تقطيع ON LINE يوتيوب Plus مصر الأوليمبي

منذ ساعة و نصف

«يلا time sport» مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر KORA STAR كورة لايف beIN SPORT مجانا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

منذ أقل من ساعتين

YALLAKORA أونلاين TIME SPORT: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش مصر جول رمضان صبحي

منذ ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر جودة متعددة اليوم ON SPORT

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف bein sport» مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر NOW

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Total U-23 Africa Cup of Nations Egypt 2019 FINAL

منذ ساعة و 9 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

منذ أقل من ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

منذ ساعة و 6 دقيقة

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد عن طقس أول رمضان: شديد الحرارة على القاهرة

تحذير هام من "الأرصاد" بشأن طقس الغد لسكان الوجه البحري والقاهرة

الأرصاد تحذر المواطنين: طقس شديد الحرارة غدًا على هذه المناطق

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

الأرصاد عن طقس الأحد: مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

بيان من الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 12 أكتوبر 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:55 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

07:25 م

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

07:13 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

08:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status