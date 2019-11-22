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"بطريركية الاسكندرية للروم" تحيي تذكار رحيل مطران طنطا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:38 م
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احياء رحيل المطران بولس
احياء رحيل المطران بولس
حازم رفعت
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تحتفل مطرانية طنطا، التابعة لبطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، اليوم الجمعة، بتذكار رحيل المطران بولس، مطران طنطا للروم الارثوذكس.

وفي سياق أخر، احتفلت مطرانية طنطا للروم الأرثوذكس، برئاسة المطران، نيقول أنطونيو، مطران طنطا وتوابعها، والمتحدث الرسمي بأسم كنيسة الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، اليوم، عيد دخول السيدة إلى الهيكل في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، حيث ترأس القداس الإلهي المتروبوليت نقولا بمشاركة الأرشمندريت نقولا فانوس.

وقال المطران نيقولا انطونيو، المتحدث الرسمي بأسم بطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، ومطران طنطا، ان في نهاية القداس الإلهي الذي قد ترأسه بمشاركة الأرشمندريت نقولا فانوس، بمناسبة عيد دخول السيدة العذراء مريم إلى الهيكل، حيث أقيمت صلاة التريساجيون على نفوس الراقدين (صلاة النياحة)، على نفس مثلث الرحمات المطران بولس، مطران طنطا الراحل، والذي رحل في 25 نوفمبر 1995.
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الكلمات المفتاحية

مطران طنطا كنيسة الاسكندرية بطريركية الاسكندرية للروم الارثوذكس القداس الإلهي السيدة العذراء مريم

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