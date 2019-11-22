بعد مرور 30 دقيقة.. نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي إفريقيا





شهدت أول 15 دقيقة حذر شديد من كلا المنتخبين تخوفاً من استقبال أي أهداف مبكرة، وبعد مرحلة جس النبض بدأ المنتخبين في الخروج للهجوم بشكل تدريجي.





وكانت أبرز فرص الـ30 دقيقة الأولى عرضية رمضان صبحي من الجانب الإيسر إلا الحارس ابعدها عن مرماه.

بعد 30 دقيقة لا يزال التعادل السلبي قائم بين منتخبي مصر وكوت ديفوار في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة على ملعب ستاد القاهرة.