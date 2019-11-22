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خاص لـ"الفجر".. أول رد فعل من عائلة سوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:29 م
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سوزان مبارك
سوزان مبارك
هدى زيدان
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أكد مصدر مقرب من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن العائلة تعيش حالة من التوتر والسخط، بسبب تناول مواقع التواصل الاجتماعي لموضوع مرض سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال المصدر، في تصريحات هاتفية لـ"الفجر"، منذ قليل، إن عددًا من المواقع الإخبارية سارعت بنشر خبر كاذب حول الحالة الصحية لقرينة الرئيس السابق، وهو ما نفاه فريد الديب محامي أسرة مبارك، مطالبًا وسائل الإعلام بتحرِّي الدقة وعدم الانجراف وراء التريند.

ووجه المصدر رسالة لمستخدمي مواقع التواصل والمواقع الإخبارية قائلا: "لاتنجرفوا وراء الشائعات".

كانت "الفجر" قد انفردت بنشر خبر خروج سوزان مبارك من العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية حيث تعالج بإحدى المستشفيات ولمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنا

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