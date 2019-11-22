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ويزو تشكر معجبتين على لقب بملكة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:33 م
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ويزو
ويزو
شيماء فوزى
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نشرت الفنانة الشابة ويزو، فيديو يحتوى على بعض المشاهد التمثيلية لها وفي الخلفية آراء بعض المعجبين بها، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام. 

ظهرت فى الفيديو أنه اهداء لويزو من معجبتين هما ملك وعلياء، حيث عبر الجمهور عن حبهما الشديد لها ولتمثيل وتسامحها مع نفسها وحركتها على المسرح وانهم عملوا صفحات الفان بيدج الخاصة بهم لها ولقبوها بـ ملكة المسرح.

كتبت ويزو على الفيديو شكرا لهم قائلة" بجد انتو عسل جدا وشكرا لذوقك الرابع وعلى مجهودكم الفظيع انا إللى بحبكم جدا ويارب يعينكم نعمه فى حياتى ويارب ديما ابقى عند حسن ظنكو".

أعمال ويزو

عرف الجمهور ويزو من خلال سلسلة عروض "تياترو مصر" المسرحية مع الفنان اشرف عبد الباقي حيث جسدت عدة شخصيات حسب كل مسرحية منها دور راقصة البالية، وقدمت بعده عدد من الأعمال منها أفلام "جيران السعد، جوازة ميري"، و مسلسلات"الواد سيد الشحات" الذى عرض رمضان الماضي و جسدت فيه دور انا الفنان أحمد فهمى، "كابتن انوش"، و "خلصانة بشياكة".
ويزو تشكر معجبتين على لقب بملكة
ويزو تشكر معجبتين على لقب بملكة
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ويزو

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