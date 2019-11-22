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أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لـ مرضى السكر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:26 م
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الدكتور أسامة حمدي
الدكتور أسامة حمدي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد، إنه من المتوقع أن يكون هناك علاج نهائي لمرض السكر خلال من 3 إلى 5 سنوات من الدرجة الأولى، ناصحا أي أسرة بها مريض سكر من الدرجة الأولى وهو الذي يصيب الأطفال والفرد قبل سن الثلاثين أن يجروا فحصا لباقي أفراد الأسرة.

وحذر "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، من الدهنون الموجودة في منطقة الخصر، حيث أنها أخطر أنواع الدهون في جسم الإنسان، فضلا عن وجود نوع من الدهن موجود داخل العضلات بسبب الإصابة بالسكر وعلاجه الوحيد الحركة.

وأوضح أستاذ السكر بجامعة هارفارد، أن هناك 2800 بحث سنوي علمي عن السكر، حيث لأول مرة سيعقد مؤتمر في مصر بشهر فبراير 2020 لعرض تلك الأبحاث في مصر.
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