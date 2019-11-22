إيقاف أعمال البناء بـ 6 عقارات مخالفة بالإسكندرية (صور)



وأشار بيان من الحي، أن الحملة تكونت من لجنة التدخل السريع وادارة اشغال الطريق حيث توجهت الحملة للعقارات الآتية:



1- العقار الكائن خلف 50 ش سيدي جابر تم فك شدة بالدور السادس علوي والتحفظ علي ونش،عدد 2 بروايطة، كمية من حديد التسليح.



2- العقار الكائن ش 6 اكتوبر تم ازالة حوائط الدور الارضي.



3- العقار الكائن ش 6 اكتوبر قرية ابيس الثانية تم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي.



4- العقار الكائن خورشيد القبلية تم فك سملات الدور الارضي.



5- العقار الكائن عزبة الموظفين تم فك اعمدة الدور الثالث علوي.



6- العقار الكائن ش صلاح الدين البر القبلي منطقة كوبري الناموس تم ايقاف اعمال تحويل شقة الي محل وفك شدة 3 اعمدة وفك فرنطونة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



ولاتزال أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي، وذلك لفرض الإنضباط والإلتزام بالشوارع بنطاق الحى والتصدى لجميع المخالفات حتى لايستفيد المخالف من مخالفته.



شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لإزالة المخالفات ومنعها في المهد، وذلك في إطار التصدي للمخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف وفرض الإنضباط والإلتزام بالقانون.