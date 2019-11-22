العمل: سيتم قريباً إتاحة خدمة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية





قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء اليوم الجمعة، إنه سيتم قريباً إتاحة خدمة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية.





وجاء ذلك في رد من وزارة العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على استفسار مغرد وجه سؤالا بشأن موعد فتح نقل الكفالة على الشركات ذات الترخيص الصناعي.





وأفادت الوزارة السعودية، بأن نقل الخدمة إلى المنشآت الصناعية موقوف مؤقتاً، وسيتم إتاحه الخدمة خلال الفترة القادمه وفق معايير الاستحقاق.





وزارة العمل والتنمية الاجتماعية