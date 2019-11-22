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العمل: سيتم قريباً إتاحة خدمة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:13 م
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الفجر السعودي
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قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء اليوم الجمعة، إنه سيتم قريباً إتاحة خدمة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية.
وجاء ذلك في رد من وزارة العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على استفسار مغرد وجه سؤالا بشأن موعد فتح نقل الكفالة على الشركات ذات الترخيص الصناعي.
وأفادت الوزارة السعودية، بأن نقل الخدمة إلى المنشآت الصناعية موقوف مؤقتاً، وسيتم إتاحه الخدمة خلال الفترة القادمه وفق معايير الاستحقاق.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية، ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380هـ، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436هـ.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء"، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.
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