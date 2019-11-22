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"لما تتقفشي أنتي وصحبتك"هيدي كرم تعلق على صوره لها مع ريم مصطفى

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:17 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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سخرت الفنانة هيدي كرم، من تشابه إطلالتها في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي مع إطلالة صديقتها الفنانة ريم مصطفى ،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت هيدي صورة لها مع صديقتها الفنانة ريم مصطفى، وظهروا في الصورة وهما مُرتدين فستان كب باللون الأسود مصنوع من قماش الجلد.

وعلقت هيدي على الصورة قائلة:'لما تبقي انتي و زميلتك في الفصل غاشين من بعض و تتقفشوا "، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُتابعيهم.


ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة ال41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بدأت يوم الأربعاء الماضي، ومستمرة، إلى يوم 29 نوفمبر الحالي، وأُقيم المهرجان برئاسة المنتج محمد حفظي، و أُهدت هذه الدورة إلى روح الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي كان يعمل مديرًا فينًا للمهرجان، وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين دينا الشربيني، أحمد داوود، خالد الصاوي.
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله احمد داوود

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