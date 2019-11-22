Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا فرنسيس يدعو الكنيسة الكاثوليكية بتايلاند إلى تكييف خطابها مع الثقافة المحلية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:10 م
Advertisements
البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
وكالات
Advertisements
دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الكنيسة الكاثوليكية في تايلاند إلى تكييف خطابها مع الثقافة المحلية لاستقطاب أتباع جدد.

وخصص البابا قسما كبيرا من اليوم الثالث من زيارته إلى تايلاند للشباب، موجها إليهم تحذيرا من "التطورات التكنولوجية السريعة" التي يمكنها "أن تؤدي إلى نمو النزعة الاستهلاكية".

وقال خلال قداس في بانكوك "يمكن أن نتأثر بالأصوات التي تتسابق لجذب انتباهنا في هذا العالم"، لكنها "في نهاية المطاف تؤدي إلى الفراغ".

وتشير دراسات عدة إلى أن التايلانديين يمضون أكثر من تسع ساعات يوميا على شبكة الإنترنت عبر هواتفهم الذكية، ما يضع بلدهم في نادي الدول الخمس الأكثر استهلاكا في العالم.

وكان البابا ندد، أمس الخميس، باستغلال النساء والأطفال في تايلاند، المشهورة بسياحة الجنس، قائلا إن العنف وسوء المعاملة والاستعباد الذي يعانون منه شر يجب اجتثاثه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تكييف تايلاند الكنيسة الكاثوليكية الخطاب البابا فرنسيس

أخبار تهمك

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Total U-23 Africa Cup of Nations Egypt 2019 FINAL

منذ ساعة و 6 دقيقة

بث مباشر ماتش مصر وكوت ديفوار Bein Match يلا شوت الفراعنة وساحل العاج HD بدون تقطيع ON LINE يوتيوب Plus مصر الأوليمبي

منذ ساعة و نصف

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر جودة متعددة اليوم ON SPORT

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

منذ أقل من ساعتين

Total U-23 مشاهدة مباراة مصر ضد ساحل العاج بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا egypt vs cote d'ivoire

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلا time sport» مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر KORA STAR كورة لايف beIN SPORT مجانا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف bein sport» مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت الجديد» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش مصر TIME LIVE

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

منذ ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

منذ أقل من ساعتين

YALLAKORA أونلاين TIME SPORT: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش مصر جول رمضان صبحي

منذ ساعة

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تطلق موقعها الإلكتروني بعد التجديد

رسالة البابا فرنسيس إلى المشاركين في مؤتمر حول الإرث الثقافي للكنيسة

اليوم... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد ميلاد البابا فرنسيس

البابا فرنسيس يعتمد تعيين الأنبا توماس عدلي مطرانا للإيبارشية

بابا الفاتيكان للطائفة الكاثوليكية بالمغرب: إدخال الآخرين في المسيحية ليس مهمتكم

البابا فرنسيس يقبل استقالة الأسقف البرازيلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:55 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر قناة مفتوحة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN SPORT

07:25 م

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

07:13 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

08:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status