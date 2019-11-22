أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 22/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 22/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الرئيس الصيني: أريد التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع أمريكا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن الصين تريد التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول تجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الانتقام عند الضرورة.









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