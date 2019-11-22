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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:12 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 22/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الرئيس الصيني: أريد التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع أمريكا
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن الصين تريد التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول تجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الانتقام عند الضرورة.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الحرس الثوري يعتقل عدد من قادة الاحتجاجات
أعلن القضاء الإيراني، مساء اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل 100 من قادة الاحتجاجات الأخيرة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الآلاف يحتشدون وسط بيروت
احتشد الآلاف من اللبنانيين، اليوم الجمعة، وسط بيروت في الذكرى الـ 76 لاستقلال لبنان، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز عربية".
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