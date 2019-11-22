الأحد.. مناقشة ديوان "حين كانت الأرض قابلة للحياة" بالمركز الدولي للكتاب

ينظم المركز الدولي للكتاب ندوة لمناقشة ديوان "حين كانت الأرض قابلة للحياة" للشاعر محمد غازي النجار، وذلك يوم الأحد، بمقر المركز بمنطقة وسط القاهرة، في الخامسة والنصف عصرًا.





يناقش الديوان كلٌ من الشاعر والناقد الدكتور أحمد بلبولة رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والشاعر والناقد أحمد حسن، والناقد الدكتور رضا عطية، ويدير الندوة الروائي سيد الوكيل.





تحدث الشاعر محمد غازي لـ"الفجر الفني" عن مناقشة الديوان قائلًا: "نريد أن نقول من خلال هذه الندوة أن الشعر فن خالد ومتجدّد، وما زال يحتفظ ببهائه وجدليته وقدرته الخاصة جدًا على التأثير وتحريك المياه الراكدة واستصلاح البوار الممدّد".





وتابع الشاعر حديثه قائلًا: "لا يمكن الاستغناء عن الشعر، وهو أحد المكوّنات الأساسية للحياة والحضارة، فالشعر باختصار هو المعرفة".





وعن مشكلة الشعر المعاصرة رأي محمد غازي أن هذه المشكلة متعلقة بالتلقّي، وأشار أنه يمكن معالجهتا من خلال النقد قائلًا: "النقد يمكن أن يمد جسوره النورانية، كما يعالجها التعليم والإعلام بنشر الوعي الجمالي".





تحدث الناقد رامي هلال عن قصيدة الشاعر محمد غازي النجار قائلًا بأنها ذات فضاءات متعدّدة تعتمد على التخييل، الذي يصنع عوالم ممكنة داخل النصوص، وتقيم هذه القصائد جدلية بين الفكر والشعور، متوسلة إلى ذلك بتدفّق الصور الشعرية الطازجة والمدهشة، كما تحمل التجربة رسالتها الجمالية، من خلال تفجير إيقاعات اللغة والتركيز على أصواتها وموسيقاها الخاصة.



